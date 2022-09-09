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3 часа назад

Комбаров заявил, что в будущем хотел бы стать главным тренером «Спартака»

Чемпионат.com

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров заявил, что в будущем хотел бы стать главным тренером московского «Спартака». Он отметил, что понимает, что на данный момент не готов к этому, и должен проделать определённый путь и набраться опыта.

Комбаров захотел стать главным тренером «Спартака»
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Для этого надо очень хорошо поработать, набраться опыта и пройти определённый путь. Конечно, хотел бы когда-нибудь возглавить «Спартак», – сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Последним клубом в игровой карьере защитника были самарские «Крылья Советов». Футболист покинул самарскую команду после завершения сезона-2020/2021. Ранее Комбаров выступал за московские клубы «Динамо» и «Спартак». Также на счету 35-летнего Дмитрия 47 матчей за сборную России.

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