Головин дал совет молодым футболистам

«Думаю, что попробовать нужно. Потому что вернуться в Россию ты всегда сможешь. Да, в Европе может не получиться — посадят на скамейку, в худшем случае вообще не будешь попадать в заявку.



Ничего страшного — вернешься, наберешь форму, и будешь играть как раньше. Но ты попытался, и в этом точно нет ничего плохого!



Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».