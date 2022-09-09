Головин дал совет молодым футболистам

Российский футболист «Монако» Александр Головин высказался о перспективах выступления для молодых футболистов в отечественном чемпионате.
По его словам, игрокам не нужно стесняться пробовать себя в других условиях, где конкуренция за место в составе гораздо выше.
«Думаю, что попробовать нужно. Потому что вернуться в Россию ты всегда сможешь. Да, в Европе может не получиться — посадят на скамейку, в худшем случае вообще не будешь попадать в заявку.
Ничего страшного — вернешься, наберешь форму, и будешь играть как раньше. Но ты попытался, и в этом точно нет ничего плохого!
Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне французской Лиги 1 Головин принял участие в пяти встречах, в которых отметился одной результативной передачей. Футболист выступает за «Монако» с 2018 года. До этого всю профессиональную карьеру 26-летний полузащитник провел в московском ЦСКА.
Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что полузащитнику «Монако» Александру Головину не стоит возвращаться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).