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1 час назад

Футболист «Монако» Головин посоветовал молодым россиянам уезжать из страны ради развития

Газета.Ruиещё 1

Российский футболист «Монако» Александр Головин высказался о перспективах выступления для молодых футболистов в отечественном чемпионате.

Головин дал совет молодым футболистам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, игрокам не нужно стесняться пробовать себя в других условиях, где конкуренция за место в составе гораздо выше.

«Думаю, что попробовать нужно. Потому что вернуться в Россию ты всегда сможешь. Да, в Европе может не получиться — посадят на скамейку, в худшем случае вообще не будешь попадать в заявку.

Ничего страшного — вернешься, наберешь форму, и будешь играть как раньше. Но ты попытался, и в этом точно нет ничего плохого!

Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне французской Лиги 1 Головин принял участие в пяти встречах, в которых отметился одной результативной передачей. Футболист выступает за «Монако» с 2018 года. До этого всю профессиональную карьеру 26-летний полузащитник провел в московском ЦСКА.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что полузащитнику «Монако» Александру Головину не стоит возвращаться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Футбол,Дмитрий Селюк,Александр Головин,
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