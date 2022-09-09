Нападающий «Сочи» задумался о смене российского гражданства

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе признался, что задумывается о том, чтобы сменить российское гражданство на грузинское и выступать за сборную Грузии. 25-летний футболист до сих пор ни разу не сыграл за основную сборную России, однако он заявил, что хочет на пике своей формы поиграть на международном уровне.