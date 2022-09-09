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3 часа назад

Георгий Мелкадзе может сменить российское гражданство на грузинское

Чемпионат.comиещё 1

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе признался, что задумывается о том, чтобы сменить российское гражданство на грузинское и выступать за сборную Грузии. 25-летний футболист до сих пор ни разу не сыграл за основную сборную России, однако он заявил, что хочет на пике своей формы поиграть на международном уровне.

Нападающий «Сочи» задумался о смене российского гражданства
Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Вообще меня посещали такие мысли, когда мне стукнуло 24-25. Футболист всего несколько лет активно играет в хорошей форме. За это время хотелось бы попасть в сборную. Возможно,

Общался ли с федерацией на эту тему? Нет. Родители говорят: подождем этот сезон.

Буду ждать, пока на меня обратит внимание Карпин? (Смеётся). Можно и так сказать. Возможно, не только этот сезон. Пока точно не знаю, посмотрим», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

Футбол,Георгий Мелкадзе,СБОРНАЯ РОССИИ,
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