Экс-футболист сборной Англии обвинил Елизавету II в расизме

Тревора Синклэйра из-за твита о смерти Елизаветы II могут уволить с радиостанции Talksport.

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Спустя два часа после сообщения Букингемского дворца о смерти королевы Великобритании бывший футболист «Манчестер Сити», «Вест Хэма» и сборной Англии написал в твиттере:

«Расизм был объявлен вне закона в 60-е годы, а до этого он процветал. Почему же темнокожие и азиаты должны скорбеть?!» Этот твит Синклэйр сопроводил хэштегом #queen.

Сотни пользователей соцсети отрицательно отреагировали на этот твит. Стали звучать призывы бойкотировать радиостанцию Talksport в случае, если Синклэйра, который работает там экспертом, не уволят.

Вскоре экс-футболист удалил эту публикацию и аккаунт в твиттере.

Talksport выступила с заявлением:

«Мы пытаемся связаться с Тревором Синклэйром после того, что он написал в своем твиттере. Радиостанция не поддерживает высказанное им мнение и ведет расследование по этому вопросу».