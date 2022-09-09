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1 час назад

ЦСКА предложил Акинфееву трехлетний контракт

Газета.Ru

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев может продолжить выступления за столичный клуб.

ЦСКА предложил Акинфееву новый контракт
Фото: Газета.руГазета.ру

В очередном выпуске «Коммент.Шоу» 36-летний вратарь заявил, что генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев предложил ему подписать трехлетний контракт.

«Тороп (запасной голкипер ЦСКА Владислав Тороп, — прим. (Газеты.Ru) не выдержит», — смеясь ответил Акинфеев.

Акинфеев является воспитанником армейского клуба. Свой первый матч за основной состав москвичей он провел в 2003 году в Кубке России против «Зенита». Всего на его счету более 500 матчей за красно-синих, 300 из которых стали «сухими».

Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, столько же раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне 2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА.

Россиянин входит в топ-7 голкиперов 21-го века по числу «сухих» матчей в карьере.

Ранее бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров высказался об отстранении российских команд из еврокубков.

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