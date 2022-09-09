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9 часов назад

​Малкома признали лучшим игроком «Зенита» в августе

Евро-футбол.Руиещё 4

Атакующий полузащитник Малком был признан лучшим игроком «Зенита» в августе. Об этом рассказывает пресс-служба клуба.

​Малкома признали лучшим игроком «Зенита» в августе
Фото: ТАССТАСС

В прошлом месяце Малком принял участие в четырёх матчах «Зенита» в чемпионате России. Бразилец отметился четырьмя голами. Он поразил ворота ЦСКА, «Торпедо» и «Урала» (дубль).

После восьми туров «Зенит» располагается на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Команда Сергея Семака раздобыла 20 зачётных баллов.

В настоящий момент «Зенит» готовится к домашнему матчу Премьер-лиги против «Оренбурга». Команды встретятся в ближайшее воскресенье, 11 сентября.

Футбол,Сергей Семак,Торпедо,Зенит,
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