​Малкома признали лучшим игроком «Зенита» в августе

Атакующий полузащитник Малком был признан лучшим игроком «Зенита» в августе. Об этом рассказывает пресс-служба клуба.

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В прошлом месяце Малком принял участие в четырёх матчах «Зенита» в чемпионате России. Бразилец отметился четырьмя голами. Он поразил ворота ЦСКА, «Торпедо» и «Урала» (дубль).

После восьми туров «Зенит» располагается на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Команда Сергея Семака раздобыла 20 зачётных баллов.