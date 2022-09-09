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10 часов назад

Паредес: «Надеюсь внести свой вклад в успехи «Ювентуса»

Евро-футбол.Ру

Полузащитник туринского «Ювентуса» Леандро Паредес заявил, что надеется внести вклад в успехи команды. Напомним, что аргентинский хавбек присоединился к «старой синьоре» из французского «ПСЖ» на правах аренды с правом выкупа.

Паредес: «Надеюсь внести свой вклад в успехи «Ювентуса»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я перешёл в отличную команду. Я счастлив находиться здесь и надеюсь внести свой вклад в успехи», – цитирует полузащитника итальянский журналист Ромео Агрести в социальных сетях.

Паредес уже успел дебютировать за «Ювентус» как в Серии А, так и в Лиге чемпионов. На днях полузащитник сыграл против «ПСЖ», который до сих пор владеет правами на футболиста. «Старая синьора» уступила на выезде парижанам 1:2.

Футбол,Леандро Паредес,
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