Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
2 часа назад

Украина призвала не допустить матча Россия - Босния и Герцеговина

Илья Родин

Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала руководство УЕФА и ФИФА не допустить проведения матча между сборными России и Боснии и Герцеговины. Об этом пишет «Чемпионат».

Украина призвала не допустить матча Россия - Босния и Герцеговина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В УАФ напомнили функционерам ассоциаций об отстранении российских команд от участия во всех международных официальных соревнованиях.

В Футбольном союзе Боснии пообещали сделать все для срыва товарищеского матча со сборной России

По мнению руководства украинской организации, в сложившейся ситуации решение боснийской федерации о проведении товарищеского матча «выглядит так, будто оно направлено на поддержку действий и поступков российского правительства на Украине».

«Просим пересмотреть решение», - призвали в УАФ.

Оно наносит ущерб имиджу Боснии и Герцеговины, вредит отношениям между украинской и боснийской ассоциациями, подчеркнули в УАФ.

Ранее сообщалось, что топовые игроки боснийской сборной высказались против проведения матча. Их высказывания были проигнорированы в России.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,Правительство Украины,УЕФА,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители