Украина призвала не допустить матча Россия - Босния и Герцеговина

Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала руководство УЕФА и ФИФА не допустить проведения матча между сборными России и Боснии и Герцеговины. Об этом пишет «Чемпионат».

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В УАФ напомнили функционерам ассоциаций об отстранении российских команд от участия во всех международных официальных соревнованиях.

По мнению руководства украинской организации, в сложившейся ситуации решение боснийской федерации о проведении товарищеского матча «выглядит так, будто оно направлено на поддержку действий и поступков российского правительства на Украине».

«Просим пересмотреть решение», - призвали в УАФ.

Оно наносит ущерб имиджу Боснии и Герцеговины, вредит отношениям между украинской и боснийской ассоциациями, подчеркнули в УАФ.