Экс-футболист сборной Турции охарактеризовал Дзюбу одним словом

«Он очень хороший нападающий. Если Дзюба адаптируется к турецкому чемпионату, он сможет преуспеть. «Адана Демирспор» — очень хорошая команда. Думаю, ему будет хорошо в этом клубе. Дзюба хорош физически, очень сильный нападающий. Турция — другая лига, культура. Дзюба — это качество», — сказал Кабзе.