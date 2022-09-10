Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
3 часа назад

Экс-футболист сборной Турции Кабзе охарактеризовал Дзюбу словом «качество»

Газета.Ru

Бывший футболист казанского «Рубина» и сборной Турции Хасан Кабзе высказался о российском нападающем «Аданы Демирспора» Артеме Дзюбе. Его слова передает «Спорт-Экспрес».

Экс-футболист сборной Турции охарактеризовал Дзюбу одним словом
Фото: Телеграм-канал «Сборная России по футболу»Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

«Он очень хороший нападающий. Если Дзюба адаптируется к турецкому чемпионату, он сможет преуспеть. «Адана Демирспор» — очень хорошая команда. Думаю, ему будет хорошо в этом клубе. Дзюба хорош физически, очень сильный нападающий. Турция — другая лига, культура. Дзюба — это качество», — сказал Кабзе.

Дзюба провел три игры за свой новый клуб, в которых отметился одним забитым мячом.

В сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) на счету Дзюбы в 28 матчах за «Зенит» было 11 голов, один из которых с пенальти. Также россиянин записал в свой актив семь результативных передач.

Ранее первый тренер Артема Дзюбы Александр Шупляков заявил, что поддерживает решение главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина не вызывать игрока «Аданы Демирспор» на сентябрьский сбор и товарищеский матч с командой Киргизии.

Футбол,Хасан Кабзе,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители