Экс-футболист сборной Турции охарактеризовал Дзюбу одним словом

Бывший футболист казанского «Рубина» и сборной Турции Хасан Кабзе высказался о российском нападающем «Аданы Демирспора» Артеме Дзюбе. Его слова передает «Спорт-Экспрес».
«Он очень хороший нападающий. Если Дзюба адаптируется к турецкому чемпионату, он сможет преуспеть. «Адана Демирспор» — очень хорошая команда. Думаю, ему будет хорошо в этом клубе. Дзюба хорош физически, очень сильный нападающий. Турция — другая лига, культура. Дзюба — это качество», — сказал Кабзе.
Дзюба провел три игры за свой новый клуб, в которых отметился одним забитым мячом.
В сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) на счету Дзюбы в 28 матчах за «Зенит» было 11 голов, один из которых с пенальти. Также россиянин записал в свой актив семь результативных передач.
Ранее первый тренер Артема Дзюбы Александр Шупляков заявил, что поддерживает решение главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина не вызывать игрока «Аданы Демирспор» на сентябрьский сбор и товарищеский матч с командой Киргизии.