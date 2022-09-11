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26 минут назад

Мэр Сараево: «Отказ от игры с Россией – моральный долг Футбольного союза Боснии и Герцеговины, тренеров и игроков»

Sports.ruиещё 1

Мэр Сараево Беньямина Карич выступила против матча Боснии и Герцеговины с Россией.

«Отказ от игры с Россией – моральный долг Футбольного союза Боснии и Герцеговины»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сараево, как город, который долгое время находился в осаде агрессоров, и я, как его мэр, решительно осуждаем решение Футбольного союза о проведении товарищеского матча с Россией.

Я считаю отказ от этой игры моральным долгом Футбольного союза Боснии и Герцеговины, тренерского штаба и игроков команды.

Согласие на проведение этого матча дискредитирует нашу страну, ведь мы сыграем со сборной, которая находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. Ей запрещено участвовать во всех турнирах, которые проводятся под эгидой этих организаций.

Если решение не будет изменено, город прекратит сотрудничество с Футбольным союзом, которое до этого было качественным», – написала Карич.

Футбол,УЕФА,
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