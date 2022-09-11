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1 час назад

«Факел» обыграл «Локомотив» в матче 9-го тура РПЛ

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Сегодня, 11 сентября, в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» принимал «Локомотив». Встреча проходила на арене «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

«Факел» одержал первую победу после возвращения в РПЛ
Фото: ФК "ЛОКОМОТИВ"ФК "ЛОКОМОТИВ"

«Факел» открыл счёт в добавленное к первому тайму время — на 45+4-й минуте голом отметился Евгений Морозов. Воронежцы удвоили своё преимущество на 58-й минуте. На этот раз автором забитого мяча стал Ираклий Квеквескири. Финальный свиток арбитра зафиксировал победу хозяев.

«Локомотив» набрал девять очков в девяти матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» (7) — на 14-м месте.

Футбол,Ираклий Квеквескири,Владислав Безбородов,Евгений Морозов,
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