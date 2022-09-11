«Факел» одержал первую победу после возвращения в РПЛ

Сегодня, 11 сентября, в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» принимал «Локомотив». Встреча проходила на арене «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

Фото: ФК "ЛОКОМОТИВ" ФК "ЛОКОМОТИВ"

«Факел» открыл счёт в добавленное к первому тайму время — на 45+4-й минуте голом отметился Евгений Морозов. Воронежцы удвоили своё преимущество на 58-й минуте. На этот раз автором забитого мяча стал Ираклий Квеквескири. Финальный свиток арбитра зафиксировал победу хозяев.