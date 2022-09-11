Еще один клуб РПЛ уволил главного тренера

Руководство грозненского «Ахмата» приняло решение уволить Андрея Талалаева с должности главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Готовить команду к ближайшим матчам будет старший тренер Юрий Нагайцев.
Ранее «Чемпионат.com» сообщал, что специалист могут уволить после поражения от «Пари Нижний Новгород» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в Грозном, завершилась победой «Пари НН» со счетом 3:1.
После девяти сыгранных матчей «Ахмат» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 11 очков. Следующим соперником грозненского клуба станет екатеринбургский «Урал».
Ранее стало известно, что главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко покинул свой пост.
Временно исполняющим обязанности главного тренера клуба будет Дмитрий Пятибратов.