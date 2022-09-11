Еще один клуб РПЛ уволил главного тренера

Руководство грозненского «Ахмата» приняло решение уволить Андрея Талалаева с должности главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Готовить команду к ближайшим матчам будет старший тренер Юрий Нагайцев.

Ранее «Чемпионат.com» сообщал, что специалист могут уволить после поражения от «Пари Нижний Новгород» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Грозном, завершилась победой «Пари НН» со счетом 3:1.

После девяти сыгранных матчей «Ахмат» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 11 очков. Следующим соперником грозненского клуба станет екатеринбургский «Урал».

Ранее стало известно, что главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко покинул свой пост.