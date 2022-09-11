"Ференцварош" Черчесова одержал новую победу в чемпионате Венгрии

В Будапеште на стадионе «Групама» завершился матч восьмого тура чемпионата Венгрии, в котором встречались «Ференцварош» и «Кишварда».

Со счетом 3:0 победу одержали футболисты «Ференцвароша», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов. На 27-й минуте счет открыл нападающий Райан Ммаэ. Он реализовал 11-метровый удар. Позже от он же оформил дубль. На 72-й минуте его брат Сэми Ммаэ установил окончательный счет.

Таким образом, после шести проведенных встреч «Ференцварош» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 18 очков. «Кишварда» располагается на второй строчке, набрав 14 баллов.

В следующем матче подопечные Черчесова встретятся с «Монако» в рамках группового этапа Лиги Европы. Встреча состоится 11 сентября. «Кишварда» 17 сентября сыграет с «БВСК Зугло» в чемпионате Венгрии.