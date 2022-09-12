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1 час назад

Джикия о двух поражениях «Спартака» подряд: «Впереди еще 21 тур. Главное – мы верим в то, что делаем»

Sports.ru

Георгий Джикия высказался после поражения «Спартака» от «Ростова» (2:4) в Мир РПЛ.

Джикия высказался после двух поражений «Спартака» подряд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В предыдущем туре красно-белые уступили «Зениту» (1:2).

— Чемпионат начали хорошо, но потом будто что-то завалилось. Как психологическое состояние? Как из этого выходить?

— Не скажу, чтобы завалилось. Да, проиграли две важные игры командам, которые находятся в верхней части таблицы, но не хочется сейчас как-то делать акцент на том, что у нас много травмированных и так далее. Надо работать и исправлять ситуацию. Чемпионат еще долгий, впереди 21 тур. Все только впереди.

— «Зенит» обыграл «Оренбург» со счетом 8:0. Интрига в чемпионате убита?

— Сезон длинный. Многие команды показывают хороший футбол. Слишком рано говорить, что убито, а что нет. Все итоги этого чемпионата, учитывая происходящее, надо будет подводить в следующем году. Наверное, в марте. Сейчас слишком рано.

— Как Абаскаль реагирует на первые трудности, которые возникают?

— Мы все вместе выигрываем — все вместе проигрываем. И мы все вместе будем преодолевать все трудности, с которыми мы столкнемся. Самое главное, что мы верим в то, что делаем, – сказал капитан «Спартака».

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