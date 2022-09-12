«Деньги платятся — мне в кайф»: игрок РПЛ о нахождении в запасе

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34-летний футболист клуба Российской премьер-лиги (РПЛ), находящийся в запасе с апреля 2021 года, заявил, что готов и дальше сидеть на скамейке.

«Мне в кайф. Меня все устраивает. Деньги платятся — все нормально. Главное, чтобы мне платили зарплату — любой каприз за ваши деньги», — рассказал он.

Фролов известен по выступлениям за клубы «Мордовия», «Сахалин» и «Оренбург», игравшие в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Он перешел в «Крылья Советов» в 2020 году и провел в составе команды 29 матчей, пропустив 30 голов.