Футболисты «Баварии» недовольны главным тренером

У главного тренера "Баварии" Юлиана Нагельсманна возникли проблемы с некоторыми из футболистов, сообщает Bild.

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По сведениям источника, игроки остались недовольны критикой со стороны тренера по окончании матча 6-го тура чемпионата Германии со "Штутгартом" (2:2). Футболисты считают, что тренер должен пересмотреть свою тактику. Также некоторые игроки недовольны количеством игрового времени.