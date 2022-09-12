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1 час назад

Павлюченко не считает нынешний состав "Спартака" чемпионским

Газета.Ruиещё 1

Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко заявил, что не считает нынешний состав красно-белых способным побороться с «Зенитом» за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Павлюченко раскритиковал нынешний состав «Спартака»
Фото: ТАССТАСС

«Мы все ругали Федуна, а он реально любил футбол, вкладывал большие деньги. Плохо, что возле него были люди, которые направляли деньги не туда, куда надо. Если новый владелец будет контролировать эту ситуацию, во что мне мало верится, может, и будут появляться хорошие футболисты.

Если быть честным, состав «Спартака» далеко не чемпионский. Понятно, что у «Зенита» много денег, но и у красно-белых «Лукойл». Тоже много денег! Можно же потратиться один раз, купить футболистов, которых берет «Зенит», сделать хороший состав и 2–4 года быть лучшей командой. Но мы же любим при цене футболиста в три миллиона отдавать 20», — цитирует Павлюченко «Спорт-Экспресс».

В девятом туре «Спартак» проиграл «Ростову» со счетом 2:4. Команда Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету красно-белых пять побед, одна ничья и три поражения — в матчах с «Динамо», «Зенитом» и «Ростовом».

В десятом туре спартаковцы сыграют с московским «Локомотивом». Игра пройдет в столице России 18 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Футбол,Роман Павлюченко,Динамо,Лукойл,Зенит,Спартак,
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