Павлюченко раскритиковал нынешний состав «Спартака»

«Мы все ругали Федуна, а он реально любил футбол, вкладывал большие деньги. Плохо, что возле него были люди, которые направляли деньги не туда, куда надо. Если новый владелец будет контролировать эту ситуацию, во что мне мало верится, может, и будут появляться хорошие футболисты.



Если быть честным, состав «Спартака» далеко не чемпионский. Понятно, что у «Зенита» много денег, но и у красно-белых «Лукойл». Тоже много денег! Можно же потратиться один раз, купить футболистов, которых берет «Зенит», сделать хороший состав и 2–4 года быть лучшей командой. Но мы же любим при цене футболиста в три миллиона отдавать 20», — цитирует Павлюченко «Спорт-Экспресс».