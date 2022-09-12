Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
1 час назад

Олег Иванов — о Захаряне в «Челси»: «По моей информации, вся эта история была каким-то вбросом»

Евро-футбол.Ру

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался об интересе лондонского «Челси» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

Полузащитник «Рубина» высказался об интересе «Челси» к Захаряну
Фото: ТАССТАСС

Напомним, ранее сообщалось, что гранд АПЛ сделал московскому клубу официальное предложение о трансфере 19-летнего футболиста. Однако переход не удалось осуществить из-за сложностей, связанных с переводом денег.

Иванов признался, что ему до сих пор тяжело поверить в эту историю.

«По моей информации, вся эта история была каким-то вбросом. Не преуменьшаю заслуг Захаряна. Да, он талантливый парень, но если так судить, то Гамида Агаларова должен был подписать мадридский «Реал», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Также Иванов сравнил Захаряна с полузащитником «Монако» Александром Головиным, который, по мнению 36-летнего футболиста, показывал гораздо более зрелую игру перед своим объездом во Францию летом 2018 года.

В текущем сезоне Захарян провёл за «Динамо» девять матчей, отметившись в них одним забитым голом и двумя результативными передачами.

Футбол,Арсен Захарян,Гамид Агаларов,Александр Головин,Олег Иванов,Динамо,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители