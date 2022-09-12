«Рубин» заявил о сложностях с выплатой за трансфер Дрейера

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил «Матч ТВ», что с поступлением денег на счета клуба из за границы существуют проблемы.
В начале июля стало известно, что полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер продолжит карьеру в «Мидтьюлланде». Клубы договорились о полноценном трансфере 24 летнего датчанина. В минувшем сезоне Дрейер выступал за «Мидтьюлланд» на правах аренды.
— Есть ли у «Рубина» какие то сложности с поступлениями финансовых средств?
— Безусловно, есть.
— От каких клубов?
— Не только от клубов. Из за границы в принципе деньги тяжело приходят. А так, нам должен «Митьюлланд» за Дрейера. До сих пор нет оплаты от них.
— Как то решаете этот вопрос с ФИФА или УЕФА?
— Мы в контакте с РФС. Я надеюсь, что все благополучно закончится.
Дрейер стал лучшим бомбардиром «Рубина» в сезоне 2021/22, забив 8 мячей в 14 матчах РПЛ.