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49 минут назад

«Рубин» пока не получил денег за трансфер Дрейера в «Митьюлланд» — гендиректор

Матч ТВ

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил «Матч ТВ», что с поступлением денег на счета клуба из за границы существуют проблемы.

«Рубин» заявил о сложностях с выплатой за трансфер Дрейера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В начале июля стало известно, что полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер продолжит карьеру в «Мидтьюлланде». Клубы договорились о полноценном трансфере 24 летнего датчанина. В минувшем сезоне Дрейер выступал за «Мидтьюлланд» на правах аренды.

— Есть ли у «Рубина» какие то сложности с поступлениями финансовых средств?

— Безусловно, есть.

— От каких клубов?

— Не только от клубов. Из за границы в принципе деньги тяжело приходят. А так, нам должен «Митьюлланд» за Дрейера. До сих пор нет оплаты от них.

— Как то решаете этот вопрос с ФИФА или УЕФА?

— Мы в контакте с РФС. Я надеюсь, что все благополучно закончится.

Дрейер стал лучшим бомбардиром «Рубина» в сезоне 2021/22, забив 8 мячей в 14 матчах РПЛ.

Футбол,Рустем Сайманов,РФС,УЕФА,
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