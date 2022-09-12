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1 час назад

ЦСКА поставил уникальный рекорд РПЛ! Классная заготовка от Владимира Федотова

Чемпионат.com

Такой трюк с пенальти проворачивают с начала сезона.

ЦСКА поставил уникальный рекорд РПЛ
Фото: PFC-CSKA.COMPFC-CSKA.COM

ЦСКА в Москве эффектно разгромил «Краснодар» в 9-м туре РПЛ. Хозяева победили со счётом 4:1 и продолжают бороться за лидерство с «Зенитом». Но за громкими заявлениями участников матча по судейству едва не затерялось уникальное достижение, которое оформил московский клуб.

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ЦСКА трижды за матч получил право исполнить пенальти. В одном из моментов потребовалось вмешательство VAR, дважды главный судья Сергей Иванов сам принимал решение о назначении 11-метрового. Лишь в восьмой раз в истории чемпионатов России в ворота одной команды за встречу было назначено три пенальти.

Итак, Хорхе Карраскаль, Фёдор Чалов и Хесус Медина (пусть и со второго раза) свои попытки реализовали. Все три пенальти были забиты. В истории чемпионатов России такое раньше случалось лишь дважды: 27 апреля 2017-го «Анжи» принимал дома «Томь» и трижды получил возможность исполнить 11-метровый удар. К мячу раз за разом подходил Арсен Хубулов, который неизменно был точен. Обслуживал ту встречу Владислав Безбородов. Последний пенальти, который был реализован на 97-й минуте, спас махачкалинский клуб от поражения.

А в прошлом году три пенальти в ворота одной команды забил «Ахмат». Встречу между грозненцами и «Химками» обслуживал Алексей Амелин, который трижды огорчил гостей своими решениями. Два первых удара взял на себя Артём Тимофеев. Сначала он отличился ударом в левую «девятку», а затем поразил правый нижний угол. Третий пенальти был доверен Мохамеду Конате, который был точен.

Но ЦСКА пробил три пенальти уникальным способом. Каждый из ударов наносил новый футболист – поэтому впервые в истории за один матч три разных футболиста из одной команды забили пенальти. При этом случайностью произошедшее назвать нельзя – об этом рассказал главный тренер команды.

Владимир Федотов, главный тренер ЦСКА

«Что касается пенальти, у нас записано три человека. Выходит новый исполнитель, новый удар. У игроков нет дум, в какой угол пробить. Здесь всё сработало».

Пока система ЦСКА по пенальти работает безупречно. Команда реализовала все шесть 11-метровых: по два точных удара на счету Карраскаля, Медины и Чалова.

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