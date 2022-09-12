Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
53 минуты назад

Стали известны новые детали контракта Роналду и «Манчестер Юнайтед»

Елена Прошина

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» хочет сохранить в своём составе нападающего Маркуса Рэшфорда, так как Криштиану Роналду, скорей всего, уйдёт в следующем году. Об этом сообщает Sports.ru.

Стали известны новые детали контракта Роналду и «Манчестер Юнайтед»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По имеющейся информации, уход Роналду из «МЮ» в 2023 году крайне вероятен. В связи с этим футбольный клуб собирается заключить с Рэшфордом долгосрочный контракт.

На данный момент оба игрока подписали с «МЮ» контракты до середины 2023 года с возможностью продлить соглашение ещё на один сезон. В случае с Рэшфордом руководство клуба уже определилось и собирается оставить футболиста в составе после истечения срока контракта. Но продлевать соглашение с Роналду руководство пока не спешит – в феврале форварду исполнится 38 лет, и продление состоится только по взаимному согласию сторон.

Ранее футбольный клуб «Челси» отказался от подписания соглашения с Криштиану Роналду.

Футбол,Маркус Рэшфорд,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители