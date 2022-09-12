Стали известны новые детали контракта Роналду и «Манчестер Юнайтед»

По имеющейся информации, уход Роналду из «МЮ» в 2023 году крайне вероятен. В связи с этим футбольный клуб собирается заключить с Рэшфордом долгосрочный контракт.

На данный момент оба игрока подписали с «МЮ» контракты до середины 2023 года с возможностью продлить соглашение ещё на один сезон. В случае с Рэшфордом руководство клуба уже определилось и собирается оставить футболиста в составе после истечения срока контракта. Но продлевать соглашение с Роналду руководство пока не спешит – в феврале форварду исполнится 38 лет, и продление состоится только по взаимному согласию сторон.