«Интер» близок к продлению контракта с Шкриньяром, ранее клуб не продал игрока за € 81 млн

Центральный защитник «Интера» был одной из главных целей парижан прошедшим летом, однако сделка так и не состоялась из-за нежелания «нерадзурри» расставаться с ключевым игроком. Несмотря на травму Преснела Кимпембе, спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш не намерен в срочном порядке подписывать центрбека, доступного в качестве свободного агента, сообщает L'Equipe. Руководство французского гранда рассчитывает дождаться января, чтобы совершить очередную попытку переманить в свои ряды Шкриньяра.