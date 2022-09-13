Бывший главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель может возглавить мадридский «Реал» в случае ухода из испанской команды Карло Анчелотти, пишет издание The Athletic.

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По его информации, немец может стать наставником «сливочных» летом 2024 года, когда закончится контракт итальянского специалиста с «Реалом». Анчелотти неоднократно говорил о том, что планирует вскоре завершить карьеру.

«Челси» 7 сентября объявил об увольнении Тухеля. 49-летний Тухель возглавлял английскую команду с начала 2021 года. При нем «Челси» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) в шести турах «Челси» набрал десять очков и идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата.

Лондонский клуб проиграл первый матч группового этапа Лиги чемпионов. «Челси» на выезде со счетом 0:1 уступил «Динамо» из Загреба. Единственный гол во встрече на 13-й минуте забил нападающий «Динамо» Мислав Оршич. В следующем туре «Челси» дома сыграет с австрийским «Зальцбургом.