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42 минуты назад

"Краснодар" обратился в РФС с просьбой рассмотреть судейство в матче с ЦСКА

Газета.Ru

«Краснодар» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть спорные, по мнению кубанского клуба, моменты в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА, сообщает Sport24.

«Краснодар» обратился в РФС из-за судейства в матче с ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У «Краснодара» вызывают сомнения эпизоды с пенальти, назначенными на 26-й и 45-й минутах первого тайма, а также с 11-метровым, который главный судья встречи Сергей Иванов не стал назначать в ворота армейцев. Кроме этого, краснодарцы просят рассмотреть момент с перебитием пенальти на 59-й минуте.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» завершился победой красно-синих со счетом 4:1, причем три гола из четырех команда Владимира Федотова забила с пенальти.

11-метровые удары реализовали Хорхе Карраскаль, Федор Чалов и Хесус Медина. Также в компенсированное время отличился Адольфо Гайч. Единственный мяч «быков» забил Кристиан Рамирес.

Таким образом, ЦСКА после девяти матчей располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 20 очков. Лидирует с 23 очками петербургский «Зенит». «Краснодар» занимает четвертую позицию, набрав 17 баллов.

Ранее генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг раскритиковал судью Иванова после матча с ЦСКА.

Футбол,Адольфо Гайч,Хорхе Карраскаль,Кристиан Рамирес,Владимир Федотов,Федор Чалов,Владимир Хашиг,Сергей Иванов,РФС,Зенит,
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