«Краснодар» обратился в РФС из-за судейства в матче с ЦСКА

«Краснодар» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть спорные, по мнению кубанского клуба, моменты в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА, сообщает Sport24.

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У «Краснодара» вызывают сомнения эпизоды с пенальти, назначенными на 26-й и 45-й минутах первого тайма, а также с 11-метровым, который главный судья встречи Сергей Иванов не стал назначать в ворота армейцев. Кроме этого, краснодарцы просят рассмотреть момент с перебитием пенальти на 59-й минуте.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» завершился победой красно-синих со счетом 4:1, причем три гола из четырех команда Владимира Федотова забила с пенальти.

Таким образом, ЦСКА после девяти матчей располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 20 очков. Лидирует с 23 очками петербургский «Зенит». «Краснодар» занимает четвертую позицию, набрав 17 баллов.