Левандовски сыграет против бывшей команды

Сегодня Роберт постарается огорчить бывшую команду на её поле.

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Роберт Левандовски возвращается домой, но только на один матч. Сегодня, 13 сентября, «Бавария» примет «Барселону» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Главная интрига этой игры связана как раз с польским нападающим. Летом переезд Роберта из Германии в Испанию стал одним из главных событий трансферного окна.

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Мы с вами давно привыкли, что Левандовски забивает дикое количество голов и разрывает статистические рекорды. Но как на него повлиял трансфер? Сейчас разберёмся.

Левандовски чуть-чуть, но стал лучше. Если продолжит так же, голов будет больше

Самое время для продвинутой статистики. Для наглядности влияния трансфера на Левандовского сравним его выступление в прошлом сезоне и нынешнем. Так как количество сыгранных матчей сильно разнится, возьмём в расчёт процентные показатели.

Левандовски стал (сюрприз) лучше отбирать мяч. В прошлом сезоне процент удачных попыток составлял всего 30, в нынешнем — 56. Огромный скачок.

Удары Левандовского стали точнее. В прошлом сезоне 57 процентов попыток Роберта приходились в створ, сейчас — 69.

Ну и главное: Левандовски стал лучше реализовывать моменты. В этом сезоне у Роберта гроссмейстерский показатель в 45 процентов. Именно такую долю моментов реализует Левандовски, хотя в прошлом сезоне было 35 процентов.

Все из перечисленных показателей стали лучшими в карьере Левандовского. Он никогда так здорово не отбирал, не бил и не реализовывал. Делаем жирную скидку на дистанцию: сыграно ещё слишком мало матчей, поэтому сравнение можно будет считать корректным в конце сезона. Но даже сейчас эти цифры впечатляют. Голевой темп Роберта практически неизбежно снизится, однако если падение будет несильным, то нас ждёт ещё больше голов от нападающего «Барсы».

Кстати, по остальным показателям Левандовски остался плюс-минус на прежнем уровне. Процент точных передач: 78 против 79 в прошлом сезоне. Борется Роберт так же: 40 процентов выигранных верховых единоборств в обоих сезонах.

А как Левандовски стартовал в «Баварии»? Так же?

Даже близко не так. Тогда Роберт был крутым, но не насколько высококлассным нападающим. В начале первого сезона в Мюнхене Левандовски забил скромные два мяча в семи матчах. Что было потом, вы и так прекрасно знаете.

Зато сейчас в Испании Левандовски умудряется забивать пяткой из таких позиций. И в семи матчах у него уже на два, а 10 голов.

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