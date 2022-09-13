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1 час назад

Ветеран ЦСКА Пономарев обозвал Дзюбу несмазанной телегой

Газета.Ru

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что не видит перспектив у российского нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Артема Дзюбы.

Ветеран ЦСКА обозвал Дзюбу несмазанной телегой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поехал в Турцию, в не очень сильный чемпионат, а в нашем ему вообще делать нечего. Надо двигаться, работать, но ему уже сколько лет. Он раньше-то не блистал. Он удачно вписался в чемпионат мира — 2018. А потом как играл? Телега несмазанная.

Наверняка в Турции с ним по итогу расторгнут контракт, выплатят деньги, и он приедет в Россию. Не знаю, чем он будет тут заниматься, может, откроет свою футбольную школу. Ради бога! Но заканчивать ему давно пора, еще в том году», — заявил Пономарев «Спорт-Экспрессу».

Экс-игрок «Зенита» Дзюба перешел в клуб из Аданы, подписав контракт сроком на один сезон с опцией продления еще на один год. Его зарплата в турецкой команде составит €1,8 млн с учетом бонусов.

В сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) на счету Дзюбы в 28 матчах за петербургский «Зенит» было 11 голов, один из которых с пенальти. Также россиянин записал в свой актив семь результативных передач.

22 августа в дебютном матче за «Адана Демирспор» с «Фенербахче» 34-летний россиянин отметился забитым мячом, однако его команда проиграла со счетом 2:4.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков признался, что его уже не беспокоит то, как сложится карьера российского нападающего Артема Дзюбы в Турции.

Футбол,Вячеслав Колосков,Владимир Пономарев,РФС,Зенит,
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