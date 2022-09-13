Ветеран ЦСКА обозвал Дзюбу несмазанной телегой

«Поехал в Турцию, в не очень сильный чемпионат, а в нашем ему вообще делать нечего. Надо двигаться, работать, но ему уже сколько лет. Он раньше-то не блистал. Он удачно вписался в чемпионат мира — 2018. А потом как играл? Телега несмазанная.



Наверняка в Турции с ним по итогу расторгнут контракт, выплатят деньги, и он приедет в Россию. Не знаю, чем он будет тут заниматься, может, откроет свою футбольную школу. Ради бога! Но заканчивать ему давно пора, еще в том году», — заявил Пономарев «Спорт-Экспрессу».