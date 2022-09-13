Фанаты «Антальяспора» требуют убрать Кудряшова из состава

Российский защитник турецкого «Антальяспора» Федор Кудряшов в очередной раз подвергся критике фанатов в Турции. На этот раз поклонники оказались недовольны игрой российского футболиста после матча шестого тура турецкой Суперлиги с «Кайсериспором», в котором «Антальяспор» потерпел поражение со счетом 0:1.
На счету Кудряшова, который провел на поле весь поединок, только одна заработанная желтая карточка. Комментарии недовольных фанатов из социальных сетей приводит Inoprosport.
«Поверьте, у нас хорошая команда. Если проанализировать наши поражения, то становится ясно, что в основном мы пропускаем мячи из-за индивидуальных ошибок. Как в случае с аморфным Кудряшовым, например», — написал в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) Erol Kurt.
«Кудряшов даже не бегает! Его и еще нескольких наших игроков необходимо отцепить от состава», — выразил недовольство Oguzhan Cukur.
«В следующей игре он окажется на лавке», — отметил в Twitter @KaptanEnder.
Стоит отметить, что в новом сезоне турецкой Суперлиги Кудряшов нередко подвергается критике фанатов. Ранее болельщик турецкого «Антальяспора» под ником DgsHsn раскритиковал в соцсетях россиянина Федора Кудряшова за матч против «Газиентепа».
«Он будто водки выпил в перерыве. Кудряшов провел две совершенно разные половины матча. Некоторые из его ошибок прямым образом сказались на исходе», — написал DgsHsn.