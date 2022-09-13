Фанаты «Антальяспора» требуют убрать Кудряшова из состава

«Поверьте, у нас хорошая команда. Если проанализировать наши поражения, то становится ясно, что в основном мы пропускаем мячи из-за индивидуальных ошибок. Как в случае с аморфным Кудряшовым, например», — написал в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) Erol Kurt.



«Кудряшов даже не бегает! Его и еще нескольких наших игроков необходимо отцепить от состава», — выразил недовольство Oguzhan Cukur.



«В следующей игре он окажется на лавке», — отметил в Twitter @KaptanEnder.