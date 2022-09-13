На клуб "Уфа" подали в суд на 105 млн рублей

На футбольный клуб Первой лиги «Уфа» подан иск с целью взыскания 105 млн 609 тыс. рублей, сообщает сайт арбитражного суда Республики Башкортостан.
В суд с таким требованием обратилось акционерное общество «Региональный фонд». Предварительное заседание суда первой инстанции назначено на 14 ноября 2022 года в Уфе.
Ранее бывший председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что финансовые проблемы клуба, выступающего в Первой лиге, стали последствиями целенаправленных действий руководства региона.
СМИ также сообщали, что «Уфа» может сняться с Первой лиги из-за финансовых проблем.
Республика Башкортостан, которая является спонсором уфимской команды, не дала гарантий финансирования перед седьмым туром чемпионата Первой лиги.
«Проблемы с финансированием у нас были всегда. Начались они еще давно. Снимемся ли мы с Первой лиги? Думаю — дотерпим», — сказал тогда генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
Ранее бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран заявил, что в межсезонье провел встречу с экс-спортивным директором «Спартака» Лукой Каттани по поводу возможного назначения на пост наставника красно-белых.