Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
1 час назад

С ФК "Уфа" требуют взыскать более 105 млн рублей

Газета.Ruиещё 3

На футбольный клуб Первой лиги «Уфа» подан иск с целью взыскания 105 млн 609 тыс. рублей, сообщает сайт арбитражного суда Республики Башкортостан.

На клуб "Уфа" подали в суд на 105 млн рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В суд с таким требованием обратилось акционерное общество «Региональный фонд». Предварительное заседание суда первой инстанции назначено на 14 ноября 2022 года в Уфе.

Ранее бывший председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что финансовые проблемы клуба, выступающего в Первой лиге, стали последствиями целенаправленных действий руководства региона.

СМИ также сообщали, что «Уфа» может сняться с Первой лиги из-за финансовых проблем.

Республика Башкортостан, которая является спонсором уфимской команды, не дала гарантий финансирования перед седьмым туром чемпионата Первой лиги.

«Проблемы с финансированием у нас были всегда. Начались они еще давно. Снимемся ли мы с Первой лиги? Думаю — дотерпим», — сказал тогда генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

Ранее бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран заявил, что в межсезонье провел встречу с экс-спортивным директором «Спартака» Лукой Каттани по поводу возможного назначения на пост наставника красно-белых.

Футбол,Сергей Юран,Шамиль Газизов,Ростислав Мурзагулов,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители