Конфликт Неймара и Мбаппе не улажен

Нападающий «ПСЖ» Неймар по-прежнему недоволен поведением Килиана Мбаппе.

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Goal.com сообщает, что разочарование бразильца поведением Мбаппе никуда не делось, однако напряженность, возникшая между игроками, не угрожает атмосфере в раздевалке «ПСЖ».

Несмотря на недавнюю встречу, где конфликт между игроками попытались уладить, Неймар все еще возмущен тем, что Мбаппе стал основным пенальтистом команды. Бразилец считает, что Килиан несет ответственность за то, что конфликт по этому вопросу возник.

Неймар и Мбаппе в ссоре со старта сезона. Изначально Килиан был расстроен растущим влиянием 30-летнего форварда в раздевалке, а Неймар чувствовал недовольство из-за того, что француз эгоистично ведет себя на поле.

Это проявилось во время матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ювентусом» (2:1), когда Мбаппе не отдал Неймару пас на пустые ворота, а пробил сам и не попал в створ. Этот эпизод вызвал особое раздражение у Неймара.

Бразилец ведет себя аккуратно и не проявляет свое недовольство в раздевалке. Отмечается, что его близким доверенным лицом в последние недели стал Серхио Рамос.

Также сообщается, что тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье попросил Мбаппе и Неймара вести себя перед камерами и журналистами так, словно между ними нет недопониманий. Пока футболисты прислушиваются к этой просьбе.