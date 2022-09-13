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15 часов назад

Фанаты "Айнтрахта" показали нацистские жесты перед матчем ЛЧ с "Марселем"

Soccer Newsиещё 2

Фанаты немецкого «Айнтрахта» демонстрировали нацистские жесты матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Марселя». Об этом сообщает Maxifoot со ссылкой на Twitter LA SARDINE BLEUE.

Немецкие фанаты показали нацистские жесты в матче с французами
Фото: ReutersReuters

По сведениям источника, накануне старта матча два фаната «Айнтрахта» демонстрировали нацистские приветствия. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводит процедуру идентификации болельщиков.

Отметим, что матч не был перенесен. Идет первый тайм. Команды пока не открыли счет.

В первом туре группового этапа ЛЧ «Марсель» потерпел поражение от английского «Тоттенхэма» со счетом 0:2. «Айнтрахт» на старте турнир проиграл «Спортингу» со счетом 0:3.

Ранее матч между французской «Ниццей» и немецким «Кельном» в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций начался на 55 минут позже из-за беспорядков на трибунах.

Футбол,УЕФА,
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