Немецкие фанаты показали нацистские жесты в матче с французами

Фанаты немецкого «Айнтрахта» демонстрировали нацистские жесты матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Марселя». Об этом сообщает Maxifoot со ссылкой на Twitter LA SARDINE BLEUE.

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По сведениям источника, накануне старта матча два фаната «Айнтрахта» демонстрировали нацистские приветствия. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводит процедуру идентификации болельщиков.

Отметим, что матч не был перенесен. Идет первый тайм. Команды пока не открыли счет.

В первом туре группового этапа ЛЧ «Марсель» потерпел поражение от английского «Тоттенхэма» со счетом 0:2. «Айнтрахт» на старте турнир проиграл «Спортингу» со счетом 0:3.