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1 час назад

«Бавария» уверенно обыграла «Барселону» в матче Лиги чемпионов

Чемпионат.comиещё 11

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Бавария» принимала «Барселону». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Бавария» обыграла «Барселону» в Лиге чемпионов
Фото: ReutersReuters

На 50-й минуте встречи счёт открыл защитник мюнхенской «Баварии» Лукас Эрнандес. Результативную передачу отдал полузащитник Йозуа Киммих. Через четыре минуты форвард Лерой Зане упрочил преимущество немецкой команды в счёте.

Мюнхенская «Бавария» набрала шесть очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. «Барселона» (3) — на втором месте. Соперниками команд по группе С являются миланский «Интер» (3) и «Виктория-Пльзень» (0).

Футбол,Йозуа Киммих,УЕФА,
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