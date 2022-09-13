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40 минут назад

Футболист сборной Боснии Менало выступил против проведения матча с Россией

Газета.Ru

Вингер загребского «Динамо» и сборной Боснии и Герцеговины Лука Менало выступил против проведения контрольной встречи с национальной командой Россией. Его слова передает MeridianSport.

Игрок сборной Боснии выступил против проведения матча с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не хочу вмешиваться в политические вопросы. Моя позиция ясна, и я против того, чтобы играть этот матч. Но я не могу быть тем человеком, который скажет, будет ли это правильно или нет, потому что, безусловно, есть гораздо более умные и значимые люди, чем я, и они должны понимать, что они делают», – сказал Менало.

В сентябре Российскому футбольному союзу (РФС) удалось договориться о проведении осенью сразу нескольких товарищеских матчей. Первая игра пройдет 24 сентября в Бишкеке. Соперником россиян станет сборная Киргизии.

Также в ноябре российские футболисты проведут встречи со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины, которая также не попала на чемпионат мира, стартующий в конце ноября.

Футбол,Лука Менало,Динамо,РФС,
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