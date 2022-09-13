Игрок сборной Боснии выступил против проведения матча с Россией

«Я не хочу вмешиваться в политические вопросы. Моя позиция ясна, и я против того, чтобы играть этот матч. Но я не могу быть тем человеком, который скажет, будет ли это правильно или нет, потому что, безусловно, есть гораздо более умные и значимые люди, чем я, и они должны понимать, что они делают», – сказал Менало.