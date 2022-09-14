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1 час назад

Нападающий "ПСЖ" Мбаппе отметил свою особую связь с "Реалом"

Газета.Ruиещё 2

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал о своем отношении к мадридскому «Реалу», к переходу в который он был близок этим летом.

Мбаппе отметил свою особую связь с «Реалом»
Фото: ReutersReuters

«Я общаюсь с «Реалом» уже много лет. Мне кажется, у меня особая связь с ними, хоть я и никогда не выступал за него. Считаю, что один из лучших клубов мира. Возможно, лучший», — приводит слова Мбаппе The New York Times.

21 мая стало известно, что Килиан Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». Однако громкий переход не состоялся. Теперь зарплата Мбаппе во Франции составляет €40 млн в год.

Стоит отметить, что президент Франции Эммануэль Макрон беседовал с футболистом, когда тот решал вопрос по поводу своего будущего, и посоветовал ему подписать новый контракт с парижским клубом.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в семи матчах своей команды в чемпионате Франции, отметившись семью забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что контракт Мбаппе с «ПСЖ» предусматривает возможность на год раньше завершения соглашения по особому пункту.

Футбол,Эммануэль Макрон,Реал,
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