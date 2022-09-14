Владелец «Челси» объяснил увольнение Тухеля

— Когда ты берешься за какой-либо бизнес, ты должен быть уверен, что ты согласен с людьми, которые управляют этим бизнесом. Очевидно, что Тухель чрезвычайно талантлив и добился большого успеха в «Челси». Нашим видением для клуба было найти специалиста, который действительно хотел бы сотрудничать с нами.



При увольнении речь шла не о поражении в матче с «Динамо», а об общем видении того, каким мы хотели бы видеть «Челси». Это решение было принято не из-за одной победы или поражения. Мы сочли это решение правильным для клуба, — приводит слова Боули beIN SPORTS.