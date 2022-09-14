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1 час назад

Новый владелец «Челси» заявил, что Тухель не шел на сотрудничество

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Новый совладелец «Челси» Тодд Боули высказался об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера. Немецкий специалист был уволен на прошлой неделе после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов.

Владелец «Челси» объяснил увольнение Тухеля
Фото: ReutersReuters

— Когда ты берешься за какой-либо бизнес, ты должен быть уверен, что ты согласен с людьми, которые управляют этим бизнесом. Очевидно, что Тухель чрезвычайно талантлив и добился большого успеха в «Челси». Нашим видением для клуба было найти специалиста, который действительно хотел бы сотрудничать с нами.

При увольнении речь шла не о поражении в матче с «Динамо», а об общем видении того, каким мы хотели бы видеть «Челси». Это решение было принято не из-за одной победы или поражения. Мы сочли это решение правильным для клуба, — приводит слова Боули beIN SPORTS.

Тухель с лондонским клубом стал победителем в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира 2021.

Футбол,Тодд Боули,Томас Тухель,Динамо,УЕФА,
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