Русские удивили нового защитника "Динамо"

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, что после переезда в Россию изменил свое представление о русских людях.
— Что в России вам нравится?
— Язык очень сложный. Уже начинаю понимать некоторые вещи, пытаюсь его выучить, но очень тяжело дается.
В целом в России много хорошего. Конечно, люди. Это самое важное. Я по другому думал про русских до приезда. В фильмах нам показывают другой портрет русских людей: суровых, серьезных. Но по итогу все оказалось не так, — приводит слова Лаксальта Sport24.
Лаксальту 29 лет, уругваец перешел в «Динамо» летом 2021 года из «Милана». Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Источник:sport24.ru