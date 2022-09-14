Русские удивили нового защитника "Динамо"

— Язык очень сложный. Уже начинаю понимать некоторые вещи, пытаюсь его выучить, но очень тяжело дается.

В целом в России много хорошего. Конечно, люди. Это самое важное. Я по другому думал про русских до приезда. В фильмах нам показывают другой портрет русских людей: суровых, серьезных. Но по итогу все оказалось не так, — приводит слова Лаксальта Sport24.