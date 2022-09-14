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1 час назад

«В фильмах русских показывают как суровых и серьезных, но это оказалось не так» — защитник «Динамо» Лаксальт

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Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, что после переезда в Россию изменил свое представление о русских людях.

Русские удивили нового защитника "Динамо"
Фото: ФК "Динамо"ФК "Динамо"

— Что в России вам нравится?

— Язык очень сложный. Уже начинаю понимать некоторые вещи, пытаюсь его выучить, но очень тяжело дается.
В целом в России много хорошего. Конечно, люди. Это самое важное. Я по другому думал про русских до приезда. В фильмах нам показывают другой портрет русских людей: суровых, серьезных. Но по итогу все оказалось не так, — приводит слова Лаксальта Sport24.

Лаксальту 29 лет, уругваец перешел в «Динамо» летом 2021 года из «Милана». Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Источник:sport24.ru

Футбол,Динамо,
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