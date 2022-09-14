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50 минут назад

Аршавин предсказал падение интереса к Медиалиге

Газета.Ru

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказал свое отношение к медийному футболу и предсказал падение интереса к нему.

Аршавин предсказал падение интереса к Медиалиге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Проект матча болельщиков – классический, спонсорский. То, что болельщики «Динамо» и «Зенита» сыграют между собой, – это классно. В любом случае болельщики должны соревноваться не только на трибунах, но и встречаться и в неформальных местах. Касаемо медиафутбола, то рано или поздно ажиотаж вокруг него спадет. Вот и все. Не закроется, но будет уже не так громко звенеть и греметь», — передает слова Аршавина Sport24.

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) впервые допустил клубы из Медиалиги для участия в Кубке России. «Амкал» получил путевку как действующий победитель Московского кубка селебрити, а 2DROTS – как лучшая команда Медиалиги.

2DROTS уступил ивановскому «Текстильщику» в 1/128 турнира, а «Амкал» сегодня сыграет с петербургской «Звездой» в рамках 1/64. Начало матча в 13.00 по московскому времени.

Ранее Владислав Радимов связал неудачную игру игроков «Спартака» Георгия Джикия и Александра Соболева с участием их команды в Медиалиге.

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