Аршавин предсказал падение интереса к Медиалиге

«Проект матча болельщиков – классический, спонсорский. То, что болельщики «Динамо» и «Зенита» сыграют между собой, – это классно. В любом случае болельщики должны соревноваться не только на трибунах, но и встречаться и в неформальных местах. Касаемо медиафутбола, то рано или поздно ажиотаж вокруг него спадет. Вот и все. Не закроется, но будет уже не так громко звенеть и греметь», — передает слова Аршавина Sport24.