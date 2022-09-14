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2 часа назад

Стало известно, как Месси относится к статусу Мбаппе в «ПСЖ»

Евро-футбол.Ру

Аргентинский нападающий Лионель Месси спокойно относится к тому, что руководство «ПСЖ» сделало Килиана Мбаппе главной звездой клуба. Не так давно стало известно, что 23-летнему французу доверили исполнять пенальти, несмотря на присутствие в команде семикратного обладателя «Золотого мяча».

Стало известно, как Месси относится к статусу Мбаппе в «ПСЖ»
Фото: ReutersReuters

Как сообщает Lequipe, этот факт абсолютно никак не возмутил Лионеля. Более того, Месси пытается разрулить конфликт между Неймаром и Мбаппе по поводу пробития 11-метровых ударов.

Трудовой договор 35-летнего аргентинца с парижским грандом рассчитан до лета следующего года. В текущем сезоне Месси забил три гола и отдал семь ассистов в семи матчах Лиги 1.

Футбол,Лионель Месси,
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