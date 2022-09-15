Фанаты забросали камнями машину главного тренера «Порту»

Автомобиль главного тренера португальского «Порту» Сержиу Консейсау, на котором он ехал вместе с семьей, забросали камнями после проигрыша команды в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов, сообщает O Jogo.

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«Порту» 13 сентября дома уступил бельгийскому «Брюгге» со счетом 0:4.

Инцидент случился на выезде со стадиона «Порту» «Драгау». В автомобиле, помимо специалиста, находились его жена Лилиана и двое сыновей. Неизвестно, получил ли кто-нибудь из них травмы во время нападения.

«Порту» выпустил официальное заявление в связи с произошедшим. Клуб осудил тех, кто совершил нападение на машину тренера и призвал власти скорее привлечь их к ответственности, пообещав, что лишит нарушителей права посещать матчи команды.

Ранее стало известно, что фанаты «Баварии» по ходу матча с «Барселоной» протестовали против мер, принятых в футболе после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.