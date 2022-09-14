Пьянич дал совет игрокам «Ювентуса»

«Старую синьору» сейчас активно критикуют. Я считаю, что футболистам стоит взять ответственность на себя, потому что главный тренер не может быть постоянно виноват. Аллегри – очень хороший наставник. Думаю, критика в его адрес преувеличена. Футболисты должны понять, что способны давать больше, чем в последних играх», - цитирует боснийца AS.