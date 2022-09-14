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49 минут назад

Пьянич дал совет игрокам «Ювентуса»

Евро-футбол.Ру

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Миралем Пьянич, который сейчас выступает в ОАЭ за клуб «Аль-Шарджа», поделился мнением об игре туринского «Ювентуса» в сезоне-2022/2023.

Пьянич дал совет игрокам «Ювентуса»
Фото: ReutersReuters

«Старую синьору» сейчас активно критикуют. Я считаю, что футболистам стоит взять ответственность на себя, потому что главный тренер не может быть постоянно виноват. Аллегри – очень хороший наставник. Думаю, критика в его адрес преувеличена. Футболисты должны понять, что способны давать больше, чем в последних играх», - цитирует боснийца AS.

В среду, 14 сентября, «Ювентус» сыграет с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Футбол,Миралем Пьянич,
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