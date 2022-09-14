Смолов признался в драке с партнером по команде

Нападающий сборной России и «Динамо» Федор Смолов в программе AGENTSHOW 3.0 на YouTube-канале Насти Ивлеевой ответил на вопрос, случались ли у него драки с партнерами по команде.

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«Дрался ли я с партнерами по команде? Да. Думаю, все дрались. Это периодически происходит. Драки могут быть во время или после тренировки», — сказал Смолов.

12 января Смолов заключил контракт с «Динамо». Он является воспитанником клуба. В 2007 году игрок впервые дебютировал за бело-голубых в чемпионате России. Предыдущим клубом форварда был столичный «Локомотив». Вместе с командой он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, двукратным обладателем национального кубка и победителем Суперкубка России.

В текущем сезоне Смолов принял участие в семи матчах своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). Форвард забил четыре гола (два с пенальти) и отдал одну голевую передачу. Последние игры он пропустил из-за травмы.