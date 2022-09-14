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50 минут назад

«Амкал» спас матч со «Звездой» и проиграл только в серии пенальти

Евро-футбол.Руиещё 2

Медийная команда «Амкал» провела третий матч на профессиональном уровне. Блогеры прошли «Зоркий» и «Тверь» в Фонбет Кубке России и в 1/64 финала играли против питерской «Звезды». Матч получился богатым на опасные моменты. Уже в дебюте Сергей Киряков ударом головой открыл счёт, выведя медийщиков вперед. «Звезда» отыгралась со штрафного, Никита Першин пробил без свистка арбитра, но всё было по правилам. В конце первого тайма Дмитрий Великородный в касание отправил мяч в дальнюю девятку.

«Амкал» спас матч со «Звездой», но проиграл в серии пенальти
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

После перерыва моменты возникали то у одних ворот, то у других, но счет изменился только на 88-й минуте. «Амкал» уже играл в меньшинстве после грубого приёма Антона Карпова, но даже в меньшинстве сравнял счет, это Виктор Блатов ударом с носка вколотил мяч под перекладину. В серии пенальти победили футболисты «Звезды» (4:2).

Евро-футбол.Ру
Футбол,Сергей Киряков,Антон Карпов,Фонбет,
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