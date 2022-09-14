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1 час назад

Футболиста "Баварии" Мюллера ограбили во время матча против "Барселоны"

Российская Газета

Дом нападающего мюнхенской "Баварии" Томаса Мюллера ограбили во время матча против "Барселоны" в Лиге чемпионов.

Футболиста "Баварии" ограбили во время матча против "Барселоны"
Фото: ReutersReuters

Напомним, что во вторник "Бавария" во втором туре группового раунда ЛЧ принимала каталонскую "Барселону" и победила со счетом 2:0.

Однако после встречи одного игрока мюнхенцев ожидала неприятная новость. Как сообщает Bild, во время матча в дом Мюллера проникли неизвестные. Футболисту сообщили эту новость сразу после игры.

Преступникам удалось украсть ювелирные украшения и деньги. Точная сумма не называется. Грабители пока также не задержаны.

Футбол,Томас Мюллер,
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