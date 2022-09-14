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1 час назад

Президент РПЛ Алаев обратился к «Амкалу» после вылета из Кубка России

Газета.Ru

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал выступление блогерских команд «Амкал» и 2DROTS в национальном Кубке.

Президент РПЛ Алаев обратился к «Амкалу» после вылета из Кубка России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хочу поблагодарить «Амкал» и 2DROTS за выступление в Кубке России. Парни, это не поражение, а большая победа. Победа для всех — для Кубка, начальные стадии которого впервые показали на федеральном телевидении. Победа для болельщиков, которым вы подарили незабываемые эмоции.

А еще, выступление команд из медиафутбола — повод проанализировать ситуацию со статусом профессиональных клубов в нашей стране и проработать ряд мер по повышению конкурентоспособности соревнований. В первую очередь это касается Второй Лиги», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

«Амкал» в серии пенальти уступил «Звезде», которая выступает во Второй лиге. Основное время матча закончилось вничью со счетом 2:2. Стоит отметить, что первый свой гол игроки петербургской команды забили без свистка арбитра после розыгрыша штрафного. Судья ранее не показал, что розыгрыш мяча будет производиться после его сигнала.

Напомним, что в сезоне-2022/23 медийные команды «Амкал» и 2DROTS впервые были приглашены к участию в розыгрыше Кубка России. «Амкал» получил путевку как действующий победитель Московского кубка селебрити, а 2DROTS – как лучшая команда Медиалиги.

Ранее сообщалось, что «Амкал» будет требовать переигровки матча Кубка России против «Звезды».

Футбол,Александр Алаев,
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