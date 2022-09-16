Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
35 минут назад

«Амкал» подал протест в КДК по матчу 1/64 финала Кубка России со «Звездой»

Чемпионат.comиещё 1

Создатель медийного футбольного клуба «Амкал» Герман Попков сообщил о подаче протеста в КДК РФС по поводу результата матча 1/64 финала Кубка России со «Звездой».

«Амкал» подал протест в КДК по результату матча со «Звездой»
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Утро президента начинается не с кофе, а с важных писем с протестами. В сроки подачи уложились. Ждём ответ», — написал Попков в своём телеграм-канале.

Напомним, медийная команда уступила профессиональной в серии послематчевых пенальти. Однако по ходу игры «Амкал» пропустил достаточно спорный гол — пока арбитр разговаривал с игроками, «Звезда» поразила ворота соперника, быстро разыграв штрафной удар. Однако они разыграли стандартное положение в нескольких метрах от места, где был зафиксирован фол. К тому же, судья в это время общался с игроками «Амкала», чем отвлёк их от эпизода.

Ранее «Амкал» прошёл «Зоркий» (1:1, 8:7 пен.) в 1/256 финала Кубка и «Тверь» (1:0) в 1/128 финала.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители