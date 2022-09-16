«Амкал» подал протест в КДК по результату матча со «Звездой»

«Утро президента начинается не с кофе, а с важных писем с протестами. В сроки подачи уложились. Ждём ответ», — написал Попков в своём телеграм-канале.

Напомним, медийная команда уступила профессиональной в серии послематчевых пенальти. Однако по ходу игры «Амкал» пропустил достаточно спорный гол — пока арбитр разговаривал с игроками, «Звезда» поразила ворота соперника, быстро разыграв штрафной удар. Однако они разыграли стандартное положение в нескольких метрах от места, где был зафиксирован фол. К тому же, судья в это время общался с игроками «Амкала», чем отвлёк их от эпизода.