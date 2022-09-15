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1 час назад

Кварацхелия установил новый рекорд сезона Лиги чемпионов

Газета.Ru

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия, выступающий за итальянский «Наполи», установил рекорд сезона-2022/23 Лиги чемпионов по количеству ударов по воротам соперников в одном матче, сообщает Opta.

Кварацхелия установил новый рекорд сезона Лиги чемпионов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В игре второго тура группового раунда с шотландским клубом «Рейнджерс» грузинский футболист нанес восемь ударов по воротам, что является лучшим достижением в нынешнем сезоне еврокубка.

«Наполи» одержал победу над «Рейнджерс» со счетом 3:0. Голами в составе неаполитанцев отметились Маттео Политано, Джакомо Распадори и Тангай Н'Домбеле. После двух стартовых матчей турнира подопечные Лучано Спаллетти занимают первое место в группе А.

Ранее итальянская Серия А признала Кварацхелию лучшим футболистом августа. Грузинский хавбек в голосовании опередил игрока «Ромы» Пауло Дибалу, Лаутаро Мартинеса из «Интера», футболиста «Ювентуса» Душана Влаховича и Тена Копмейнерса из «Аталанты». Кварацхелия получил награду лучшему игроку августа в Серии А перед матчем со «Специей».

21-летний футболист в четырех августовских матчах своей команды смог забить три мяча и сделать одну результативную передачу.

В марте Кварацхелия, будучи игроком «Рубина», направился в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с нападающим из-за ситуации на Украине. В это время он выступал за батумское «Динамо», забив восемь голов в чемпионате Грузии.

Футбол,Маттео Политано,Лучано Спаллетти,Динамо,
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