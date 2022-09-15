Кварацхелия установил новый рекорд сезона Лиги чемпионов

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия, выступающий за итальянский «Наполи», установил рекорд сезона-2022/23 Лиги чемпионов по количеству ударов по воротам соперников в одном матче, сообщает Opta.

В игре второго тура группового раунда с шотландским клубом «Рейнджерс» грузинский футболист нанес восемь ударов по воротам, что является лучшим достижением в нынешнем сезоне еврокубка.

«Наполи» одержал победу над «Рейнджерс» со счетом 3:0. Голами в составе неаполитанцев отметились Маттео Политано, Джакомо Распадори и Тангай Н'Домбеле. После двух стартовых матчей турнира подопечные Лучано Спаллетти занимают первое место в группе А.

Ранее итальянская Серия А признала Кварацхелию лучшим футболистом августа. Грузинский хавбек в голосовании опередил игрока «Ромы» Пауло Дибалу, Лаутаро Мартинеса из «Интера», футболиста «Ювентуса» Душана Влаховича и Тена Копмейнерса из «Аталанты». Кварацхелия получил награду лучшему игроку августа в Серии А перед матчем со «Специей».

21-летний футболист в четырех августовских матчах своей команды смог забить три мяча и сделать одну результативную передачу.