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2 часа назад

Игрок сборной Боснии и Герцеговины отказался играть с Россией

Евро-футбол.Ру

Боснийский хавбек Лука Менало высказался по поводу возможного проведения товарищеского поединка против национальной команды России.

Игрок сборной Боснии и Герцеговины отказался играть с Россией
Фото: ТАССТАСС

«Я выступаю против того, чтобы проводить этот поединок. Не знаю, поступаю ли правильно, но у меня такое мнение», - передает слова футболиста Meridian Sport.

Ранее сообщалось, что РФС договорился о проведении контрольного поединка против Боснии и Герцеговины. Встреча запланирована на 19 ноября. Местом проведения утвержден Санкт-Петербург.

Добавим, что Миралем Пьянич и Эдин Джеко уже отказались от поездки в Россию.

Футбол,Лука Менало,Миралем Пьянич,Эдин Джеко,РФС,
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