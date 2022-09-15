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32 минуты назад

Тренер "Ман Сити" Гвардиола раскритиковал свою команду после победы над "Боруссией"

Газета.Ru

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, комментируя победу своей команды над дортмундской «Боруссией» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, заявил, что его подопечные был недостаточно хороши. Его слова передает пресс-служба УЕФА.

Гвардиола раскритиковал команду после победы над «Боруссией»
Фото: ReutersReuters

«Боруссия» — необыкновенная команда. Мы об этом знали. А вот сами сегодня были недостаточно хороши. Вместе с тем всегда уместно ощущать такую стойкость: вперед, вперед и только вперед», — сказал Гвардиола.

Напомним, со счетом 2:1 победу одержала английская команда. В первом тайме команды не смогли открыть счет. На 56-й минуте полузащитник немецкой команды Джуд Беллингем после подачи Марко Ройса забил первый мяч своей команды. На 80-й минуте защитник «Сити» Джон Стоунз дальним ударом сравнял счет на табло. на 84-й минуте нападающий «Сити» Эрлинг Холанд внешней стороной стопы замкнул подачу Жоау Канселу и забил победный мяч.

Таким образом, после двух сыгранных матчей «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу группы G, имея в активе шесть очков. «Боруссия» располагается на второй строчке, набрав три балла.

Ранее сообщалось, что Холанд забил в этом сезоне больше, чем вся дортмундская «Боруссия».

Футбол,Джон Стоунз,Марко Ройс,УЕФА,
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