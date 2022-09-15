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2 часа назад

«Челси» не сумел выиграть два стартовых матча в группе ЛЧ впервые с сезона-1999/2000

Чемпионат.com

Лондонский «Челси» отметился неприятным рекордом после 2-х туров группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Челси» отметился неприятным рекордом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Аристократы» вчера, 14 сентября, не сумели удержать победу в домашнем матче с «РБ Зальцбург». В начале второго тайма хозяева вышли вперёд. На 48-й минуте забил Рахим Стерлинг после передачи Мэйсона Маунта. Удержать счёт матча синие не смогли, и на 75-й минуте австрийцы сравняли счёт благодаря усилиям Ноа Окафора после передачи Чуквубуйке Адаму.

В первом туре лондонцы потерпел поражение от загребского «Динамо» со счётом 0:1. Таким образом, впервые с сезона--1999/2000 «Челси» не сумел одержать победу в двух стартовых играх на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает Opta Joe в своём «твиттере». Тогда «аристократы» в первом туре главного европейского клубного турнира сыграли вничью с «Миланом» (0:0) и затем уступили «Герте» (1:2).

Футбол,Рахим Стерлинг,Динамо,
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