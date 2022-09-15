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2 часа назад

Сборная России объявила итоговый состав на сентябрьские сборы и матч с Киргизией

Чемпионат.comиещё 2

Итоговый состав сборной России на сентябрьские сборы и матч с Киргизией:

Сборная России объявила итоговый состав на матч с Киргизией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван ЛомаевКрылья Советов»).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба — «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — «Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Сергей Бородин («Краснодар»), Артём Макарчук («Сочи»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — «Ростов»), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Никита Кривцов («Краснодар»), Андрей Мостовой, Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов, Даниил Фомин, Арсен Захарян («Динамо»).

Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»).

Футбол,Арсен Захарян,Никита Кривцов,Станислав Магкеев,Максим Глушенков,Александр Сильянов,Матвей Сафонов,Артем Макарчук,Иван Ломаев,Игорь Дивеев,Федор Чалов,Зелимхан Бакаев,Даниил Уткин,Далер Кузяев,Роман Ежов,Антон Шунин,Георгий Джикия,Андрей Мостовой,Сергей Бородин,Александр Соболев,Максим Осипенко,Дмитрий Баринов,Даниил Фомин,Михаил Кержаков,Николай Комличенко,Вячеслав Караваев,Александр Коваленко,СБОРНАЯ РОССИИ,Крылья Советов,Динамо,Зенит,Спартак,
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