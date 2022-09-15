Сборная России объявила итоговый состав на матч с Киргизией

Итоговый состав сборной России на сентябрьские сборы и матч с Киргизией:
Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов»).
Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба — «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — «Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Сергей Бородин («Краснодар»), Артём Макарчук («Сочи»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — «Ростов»), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Никита Кривцов («Краснодар»), Андрей Мостовой, Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов, Даниил Фомин, Арсен Захарян («Динамо»).
Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»).