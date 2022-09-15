Болельщик выстрелил из гранатомета перед матчем в Хорватии

В Хорватии перед матчем между футбольными клубами «Плитвице» и «Соколац» болельщик выстрелил из противотанкового гранатомета «Золя» в сторону игроков. Как сообщает РИА Новости, фаната уже взяли под стражу, полиция проводит расследование.

Видео происшествия оказалось в Сети. На кадрах болельщик с трибуны выстреливает из гранатомета в сторону игрового поля — снаряд упал неподалеку от спортсменов, которые в тот момент разминались перед матчем. Откуда мужчина взял гранатомет — пока неизвестно. В инциденте никто не пострадал.